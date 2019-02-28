Флагманский смартфон IQOO

Полное восстановление заряда аккумулятора устройства ёмкостью 4000 мАч занимает менее 50 минут, а для зарядки до 50% достаточно 16 минут. Остальные характеристики будущего флагмана были раскрыты китайским регулятором TENAA — новинку оснастят топовым процессором Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ в топовой конфигурации и тройной основной камерой. Новые подробности о спецификациях готовящегося к выпуску смартфона IQOO — суббренда компании Vivo. В дополнение к предыдущим утечкам, рассказавшим о процессоре гаджета, в сети появились тизеры, демонстрирующие работу технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт.О стоимости смартфона пока неизвестно.