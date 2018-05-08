Флагманский смартфон LG G7 ThinQ будет стоить 830 долларов

2018-05-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG G7 ThinQ ; [17]
Сетевые источники назвали цену флагманского смартфона LG G7 ThinQ, который был представлен неделю назад. Утверждается, что на родном южнокорейском рынке смартфон будет продаваться по цене в 830 долларов за базовую версию и 900 долларов за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Отметим, что в Южной Корее цены на смартфоны выше, чем, например, в США. В свое время LG G6 на старте продаж стоил 800 долларов, а в США – 650-720 долларов.

Напомним, что LG G7 ThinQ оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120:1440 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4/6ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 16 Мп+16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки. Также отметим Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, защиту от воды и пыли IP68, стандарт MIL-STD 810G по прочности и поддержку функций искусственного интеллекта ThinQ.

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