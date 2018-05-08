Флагманский смартфон LG G7 ThinQ будет стоить 830 долларов

Сетевые источники назвали цену флагманского смартфона LG G7 ThinQ, который был представлен неделю назад. Утверждается, что на родном южнокорейском рынке смартфон будет продаваться по цене в 830 долларов за базовую версию и 900 долларов за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Отметим, что в Южной Корее цены на смартфоны выше, чем, например, в США. В свое время LG G6 на старте продаж стоил 800 долларов, а в США – 650-720 долларов.

Напомним, что LG G7 ThinQ оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120:1440 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4/6ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 16 Мп+16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки. Также отметим Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, защиту от воды и пыли IP68, стандарт MIL-STD 810G по прочности и поддержку функций искусственного интеллекта ThinQ.