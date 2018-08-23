Флагманский смартфон Meizu 16 оценен в 38 тысяч рублей

Компания Meizu поделилась подробностями российского релиза смартфона Meizu 16, который уже доступен для покупки в Китае. В рамках предварительного заказа Meizu 16 обойдется в 37 990 рублей (6+64 ГБ) или 43 990 рублей (8+128 ГБ). Без предзаказа смартфон будет стоить дороже: 42 990 и 49 990 рублей. Розничные продажи обещают начать до 20 октября.

Напомним, что Meizu 16 Plus оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Meizu 16 отличается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и аккумулятором на 3010 мАч.