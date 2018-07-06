Флагманский смартфон Meizu 16 показался на фото

Китайские источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен флагманский смартфон Meizu 16. Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, систему навигации на базе жестов, подэкранный сканер отпечатков пальцев, процессоры Snapdragon 710 и Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки. Официальный анонс смартфонов запланирован на конце августа.