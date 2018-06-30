Флагманский смартфон Meizu 16 показался на видео

Несколько дней назад в сети появился скриншот с вариантами управления жестами, сделанный на смартфон Meizu 16. Сегодня эта утечка получила подтверждение на видео, в котором демонстрируется непосредственно работа жестовой системы Flyme 7 на примере Meizu E3. Например, свайп снизу-вверх от нижнего отступа сворачивает приложение дублируя кнопку «Назад». Предполагается, что похожая система лучше всего покажет себя именно в безрамочном формате, который должен получить Meizu 16.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, интегрированные под экран сканеры отпечатков пальцев, топовый чипсет Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки. Официальный анонс смартфонов запланирован на конце августа.