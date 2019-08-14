Флагманский смартфон Meizu 16s Pro показали на рендере

Один из боссов компании Meizu опубликовал первый официальный рендер флагманского смартфона Meizu 16s Pro, который еще не был представлен официально. В частности, изображение подтверждает новую зеленую расцветку и плоский дисплей. Последний характеризуется разрешением 2232:1080 пикселей. Ранее сообщалось, что смартфон получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 855 Plus, фронтальную камеру на 20 Мп и основную камеру с 48 Мп главным датчиком. Сегодня аппарат протестировали в бенчмарках, и по итогам испытания Meizu 16s Pro оказался быстрее флагманов Samsung Galaxy Note10+ и Black Shark 2 Pro. Официальный анонс Meizu 16s Pro состоится 28 августа.