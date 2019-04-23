Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 16s, одной из особенностей которого стал безрамочный дизайн без вырезов и выдвижной камеры. Новинку оснастили 6,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2232 пикселей и яркостью 500 кд/м², сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и телефотомодулем на основе 20- Мп датчика Sony IMX350 20 Мп, фронтальной камерой на 20-Мп датчике Samsung 3T2, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 3600 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт, стереодинамиками, портом USB Type-C, модулем NFC и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme OS 8. Разъема 3,5-мм в смартфоне не предусмотрено.

Версия на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти оценен в 505 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 550 долларов, а топовая версия с 8/256 ГБ памяти будет стоить 624 доллара. Отметим, что другой китайский флагман, Xiaomi Mi 9, конкурентом которого должен стать Meizu 16s, на старте продаж стоил от 445 долларов. Новинка Meizu появится в китайской продаже уже 28 апреля.