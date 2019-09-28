Флагманский смартфон Meizu 17 показали на рендере

Компания Meizu известна своим нежеланием внедрять вырезы или выдвижную фронтальную камеру – вместо этого китайский производитель делает очень тонкую верхнюю рамку. Сегодня в сети появился рендер, на котором, как утверждается, изображен флагманский смартфон Meizu 17. Судя по картинке, рамки стали еще уже, а эффективная площадь экрана стала еще больше.

В качестве датчика изображения для фронтальной камеры будет использоваться очень маленький сенсор Samsung ISOCELL Slim GH1 с разрешением 43,7 Мп. Основная камера будет представлена тремя модулями, главный из которых имеет разрешение 64 Мп. Также на рендере можно заметить пиктограмму для подэкранного сканера отпечатков пальцев. Выход Meizu 17 ожидается весной следующего года.