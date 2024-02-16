Флагманский смартфон Meizu 21 Pro готов к выходу

Компания Meizu уже в марте этого года выпустит флагманский смартфон Meizu 21 Pro, который присоединится к представленному в прошлом году Meizu 21. Об этом сообщает авторитетный китайский инсайдер Smart Pikachu. Смартфону приписывают увеличенный AMOLED-дисплей с разрешением 2K, топовый 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарею ёмкостью 5020 мАч и поддержку 80-Вт быстрой зарядки. В ближайшее время ожидается анонс презентации от Meizu.

Напомним, что Meizu 21 характеризуется 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой HDR10+ и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения на 37345 мм2, АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с оптической системой стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).