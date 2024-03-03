Флагманский смартфон Meizu 21 Pro появился в продаже

Компания Meizu выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Meizu 21 Pro, который был представлен несколько дней назад. Новинка обойдется в 695, 750 и 820 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной флеш-памяти соответственно.

Смартфон характеризуется 6,79-дюймовым экраном OLED с разрешением 2К, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4651 мм2, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсором OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и OIS), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и функциями ИИ в прошивке Meizu Flyme 10.5.