Флагманский смартфон Meizu Zero 2 выпустят в 2020 году

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Meizu Zero 2, выход которого ожидается в 2020 году. Итак, аппарат получит переработанный дизайн, в котором экран будет занимать более 90% площади передней панели. На задней панели можно увидеть вертикально ориентированную квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 20 Мп, 16 Мп и дополнительным датчиком. Также сообщается о 32-Мп фронтальной камере, подэкранном сканере отпечатков пальцев, топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 650 и модемомSnapdragon X55 для поддержки сетей 5G, 12 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти.