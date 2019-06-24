Флагманский смартфон Moto G7 Plus

Во всех новых смартфонах Moto G имеется уникальный набор функций Moto Experiences, которые упрощают повседневное использование устройства. Обновлённая система One Button Nav заменяет три стандартные навигационные кнопки одной с поддержкой управления жестами. Также имеется возможность делать длинные скриншоты с возможностью их редактирования.Смартфон поддерживает функцию замедленной съемки и запись видео в формате 4К. Режим Timelapse поддерживает четыре скорости съёмки (4x, 8x, 16x, 32x), а нежелательные рывки, тряска и резкие движения сглаживаются функцией Hyperlapse. Доступен портретный режим с эффектом размытия фона на фотографиях.Смартфон поддерживает функцию замедленной съемки и запись видео в формате 4К. Режим Timelapse поддерживает четыре скорости съёмки (4x, 8x, 16x, 32x), а нежелательные рывки, тряска и резкие движения сглаживаются функцией Hyperlapse. Доступен портретный режим с эффектом размытия фона на фотографиях.Стоимость новинки составит 19900 тысяч рублей.