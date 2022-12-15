Флагманский смартфон Moto X40 получил 165-Гц экран

Компания Lenovo представила флагманский смартфон Moto X40, одной из особенностей которого стала топовая 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинку также оснастили ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), селфи-камерой на 60 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 15 Вт обратной беспроводной зарядок, толщиной 8,59 мм, массой 197 г, алюминиевой боковой рамкой, защитой от пыли и воды (степень IP68) и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MYUI 5.0. Смартфон появится в китайской продаже 22 декабря по цене в 490, 530, 575 и 620 долларов за версии 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.