Флагманский смартфон Nokia 9.1 PureView

Nokia 9.1 PureView пророчат внешний вид модели Nokia X 71. Но только спереди. Это значит, что смартфон получит экран с врезанной камерой для селфи. Сзади могут остаться уже знакомые по Nokia 9.1 пять модулей и ToF-сенсор. Сердцем модели станет 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 Plus. Девайс также обзаведется модемом Snapdragon X50 для поддержки 5G и операционной системой Android Q.Будущая новинка получит серьезно доработанную камеру. В частности, расширятся возможности постфокусировки, а работа самой функции будет улучшена. Также ожидается улучшение съемки в условиях плохого освещения.О стоимости новинки пока неизвестно.