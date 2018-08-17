Флагманский смартфон Nokia 9 представят 21 августа

Бренд Nokia и компания HMD Global опубликовали тизер своего нового смартфона, официальный дебют которого состоится 21 августа. Предполагается, что речь идет о флагманском смартфоне Nokia 9. Многочисленные слухи прочат устройству топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 630, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, а также уникальную камеру Light, которая состоит из пяти-девяти модулей. Ранее утверждалось, что данный прототип найдет свое применение в серийном устройстве до конца года. Если это будет Nokia 9, то, хочется надеяться, нас ждет революция в мобильной фотосъемке. Цена Nokia 9 может составить 1000 долларов.