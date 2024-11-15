Флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra получил дату выхода

Бренд Nubia официально объявил, что презентация флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra состоится 21 ноября в Китае. Также производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3-нанометровый техпроцесс, максимальная тактовая частота 4,32 ГГц и графический адаптер Adreno 830), 6,85-дюймового экрана с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 2688:1216 точек (формат 1,5K), пиковой яркостью 2000 нит и соотношением дисплея к передней панели 95,3 %, подэкранной фронтальной камеры, основной камеры с 35-мм (в полнокадровом эквиваленте) главным модулем, корпуса с материалами аэрокосмического класса и толщины рамки экрана 1,25 мм.