Флагманский смартфон OPPO Reno 10x Zoom

Особенностью OPPO Reno 10x Zoom является 10-кратный гибридный зум. В смартфоне установлена тройная камера, состоящая из основного модуля на 48 Мп, камеры на 8 Мп и телефото камеры с разрешением 13 Мп. Все три камеры работают одновременно, что позволяет усилить преимущества каждого отдельно взятого объектива и оптимизировать качество изображения в разных диапазонах увеличения для обеспечения стабильного 10-кратного зума. В дополнение к этому в Reno 10x Zoom используется двойная система оптической стабилизации для основного объектива, что устраняет тряску при записи видео и позволяет делать снимки без смазов.OPPO Reno 10x Zoom оснащен АМOLED-дисплеем диагональю 6,6 дюйма, который занимает 93,1% площади передней панели. Это стало возможным благодаря отказу от выреза в пользу выдвижной фронтальной камеры. Кроме того, в дисплей смартфона встроен сканер отпечатков пальцев, позволяющий разблокировать смартфон одним касанием.О стоимости новинки пока неизвестно.