Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro окажется очень дорогим

Авторитетный инсайдер Исхан Агарвал поделился информацией о ценах на смартфон OnePlus 7 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что эти цифры относятся к индийскому рынку. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 725 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 770 долларов, а за топовый вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 845 долларов. С такими ценами OnePlus 7 Pro станет конкурентом не Xiaomi Mi 9 или Meizu 16s, а Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S10 и Huawei P30.

Напомним, что последние слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855 и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.