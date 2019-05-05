Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro появится в продаже 17 мая

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал сообщил о том, что флагман OnePlus 7 Pro появится в продаже уже 17 мая. Правда, это касается индийского рынка. Официальная презентация смартфона, напомним, запланирована на 14 мая. А вот младшая модель OnePlus 7 задержится. На какой срок, пока неизвестно. Вчера тот же инсайдер сообщил о том, что версия OnePlus 7 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 725 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 770 долларов, а за топовый вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 845 долларов.

Напомним, что последние слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855 и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.