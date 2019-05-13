Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа

Популярный китайский магазин Jingdong Mall, известный у нас под названием JD.com, начал принимать заказы на еще не представленный официально смартфон OnePlus 7 Pro. Дизайн, характеристики и цена устройства не указываются, а настоящие продажи должны начаться 16 мая.

Последние слухи прочат OnePlus 7 Pro чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.