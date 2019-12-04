Флагманский смартфон Realme X2 Pro оценен в 35 тысяч рублей

Компания Realme поделилась подробностями российского релиза флагманского смартфона Realme X2 Pro, который вышел в Китае еще в середине октября. Новинка доступна в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и 12/256 ГБ памяти по цене в 34 990 и 39 990 рублей соответственно. Продажи стартуют 7 и 17 декабря в зависимости от версии.

Напомним, что новинка оснащается квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (замер глубины сцены), топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 в топовой версии, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC.