Флагманский смартфон Realme X2 Pro вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme X2 Pro, который стал первой флагманской моделью для китайского производителя. Первые покупатели смогут приобрести версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по сниженной цене в 32 990 рублей. Далее новинка будет стоить 34 990 рублей. Неделю спустя в продаже появится в вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти за 39 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (замер глубины сцены), топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 в топовой версии, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC.