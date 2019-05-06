Флагманский смартфон Redmi K20 Pro получит 27-ваттную зарядку

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился некоторыми подробностями о флагманском смартфоне Redmi, который еще не был представлен официально. Источник подтвердил наличие выдвижной фронтальной камеры разрешением 20 Мп, а не 32 Мп, как утверждалось в некоторых утечках. Кстати, то же самое разрешение фигурировало и на утекшей сегодня фотографии защитной пленки экрана для Redmi K20 Pro. Видимо, аппарат получит именно это название. Также Амбхоре сообщил о поддержке быстрой зарядки на 27 Вт, как в Xiaomi Mi 9. Предыдущие слухи прочили смартфону топовый чипсет Snapdragon 855, тройную тыльную камеру с 48 Мп модулем, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор на 4000 мАч.