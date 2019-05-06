Флагманский смартфон Redmi K20 Pro засветился в сети

На просторах китайской соцсети Weibo обнаружилась фотография защитной пленки некоего смартфона Redmi K20 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по характеристикам, перед нами тот самый безымянный флагман Redmi, дочерней компании Xiaomi. Если снимок не врет, Redmi K20 Pro получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп, выдвижную фронтальную камеру разрешением 20 Мп, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Ранее предполагалось, что флагман будет называться Redmi X, однако босс Redmi Лю Вейбинг заявил, что название их флагмана будет более интересным.