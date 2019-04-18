Флагманский смартфон Redmi на Snapdragon 855 выйдет уже в мае

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился своими соображениями о релизе флагманского смартфона компании Redmi, который получит топовый чипсет Snapdragon 855. По его словам, руководство Xiaomi и Redmi лукавят, говоря о дате выхода нового смартфона. Ранее боссы говорили, что «не стоит ждать выхода флагмана Redmi в ближайшее время». Затем Лю Вейбинг заявил, что смартфон выйдет «не рано и не поздно». Амбхоре же утверждает, что смартфон уже готов и сейчас проходит финальное тестирование. По его словам, он появится в продаже уже в мае этого года. Что ж, ждем с нетерпением.