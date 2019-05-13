Флагманский смартфон Redmi выйдет с названием X20, P20, K20 или T20

Компания Redmi уже определилась с названием своего первого флагманского смартфона.

Глава суббренда опубликовал пост в социальной сети Weibo, в котором предложил фанатам отгадать его из четырёх вариантов: X20, P20, K20 или T20. Можно предположить, что это будет Redmi K20, так как линейка смартфонов с буквой X в названии есть у Vivo, P — у Huawei, T — у Smartisan. Конечно, это всего лишь наши догадки, но в любом случае, точно всё узнаем завтра.

Напомним, по слухам, флагман выйдет в двух версиях, которые будут отличаться процессорами: Snapdragon 855 в старшей и Snapdragon 730 в младшей. Оба аппарата получат дисплей без вырезов и выезжающую фронтальную камеру. Новинки также оснастят аккумулятором на 4000 мАч, NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay и двойной (или тройной) основной камерой на 48 Мп.