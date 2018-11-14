Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 порадует ценой

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, официальный анонс которого ожидается в первом квартале следующего года. Сообщается, что корейский гигант увеличит долю китайских комплектующих, чтобы выпустить свои новые смартфоны по привлекательной цене. Например, если раньше антенны для смартфонов Samsung поставляла корейская компания Amotech, то теперь ее мест займут китайские производители. За производство камер также отвечает китайская компания, которая уже поставляла комплектующие для Galaxy Note9.