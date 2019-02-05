Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10

Компания Samsung выпустила на свет еще один базовый вариант. По части дизайна внешний вид S10 Plus полностью соответствует ранним утечкам: смартфон оснащен тройной основной и двойной фронтальной камерами. Последняя врезана в овальное отверстие прямо в дисплее, под которым расположен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.Аналогичные цвета демонстрирует и старшая модель под названием Samsung Galaxy S10 Plus. Топовая модификация с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, по словам инсайдера, будет выпущена в керамическом корпусе только в чёрном и белом исполнении.Также на одном из рендеров засветился аппарат в нетрадиционной для линейки Galaxy S градиентной расцветке корпуса вместо ожидаемой белой. Примечательно, что раскраска окантовки корпуса не соответствует цвету задней панели устройств.Подтвердилось и наличие встроенного в дисплей сканера отпечатка пальцев. По имеющейся информации, Samsung установит под «капот» своих гаджетов ультразвуковой сенсор вместо оптического, используемого многими конкурентами.О стоимости смартфона пока неизвестно.