Флагманский смартфон Samsung Galaxy S11+ показали на рендерах

Профильное издание SlashLeaks поделилось изображениями смартфона Samsung Galaxy S11+, который еще не был представлен официально. Как это обычно бывает, источником утечки стал один из производителей чехлов. Самое интересное в дизайне грядущего флагмана, это крупный блок основной камеры, которая состоит из несколько модулей. По мнению известного информатора Ice Universe, речь идет о прототипе, а финальный вариант дизайна будет намного красивее. Официальный анонс Samsung Galaxy S11+ ожидается в начале следующего года.