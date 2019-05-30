Флагманский смартфон Sony Xperia 1 появился в продаже

Компания Sony дала старт европейским продажам флагманского смартфона Xperia 1, главной особенностью которого стал вытянутый 6,5-дюймовый OLED 4K HDR дисплей с соотношением 21:9, поддержкой 10-битного кодирования градаций тонов, разрешением 3840:1644 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 6. В Европе новинка оценена в 949 евро. Некоторые магазины поощряют покупателей дорогого флагмана щедрыми подарками. Например, голландский Belsimpel дарит беспроводные наушники Sony WH-1000XM3, которые сами по себе оценены в 380 евро.

Xperia 1 также оснащается тройной основной камерой с главным 12 Мп модулем ( оптика 26 мм с оптической стабилизацией), телефото модулем (52 мм с оптической стабилизацией) и суперширокоугольным модулем (16 мм объектив), фронтальной камерой на 8 Мп, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой карт памяти microSD, аккумулятором на 3300 мАч, защитой от воды и пыли IP68, сканером отпечатков пальцев на торце, поддержкой звука Dolby Atmos с двумя стереодинамиками, предустановленной ОС Android 9 Pie, NFC, Bluetooth 5.0 и портом USB Type-C. А вот 3,5 мм разъема для наушников не предусмотрено.