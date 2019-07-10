Флагманский смартфон Sony Xperia 2 показали на рендерах

Небезызвестный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 2, заключенного в прозрачный чехол. Изображения в целом сходятся с предыдущими утечками, подтверждая 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и тройную основную камеру, переехавшую в левый верхний угол. Также смартфону прочат поддержку сетей пятого поколения, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, как минимум 6 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 3000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Официальный анонс Sony Xperia 2 ожидается в сентябре на выставке IFA 2019.