Флагманский смартфон Sony Xperia 2 показали на рендерах

2019-07-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 2 ; [146]
Небезызвестный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 2, заключенного в прозрачный чехол. Изображения в целом сходятся с предыдущими утечками, подтверждая 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и тройную основную камеру, переехавшую в левый верхний угол. Также смартфону прочат поддержку сетей пятого поколения, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, как минимум 6 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 3000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Официальный анонс Sony Xperia 2 ожидается в сентябре на выставке IFA 2019.


Комментарии и отзывы Sony Xperia 2
Новые топовые звуковые карты AE-9 и AE-7...
Новые топовые звуковые карты AE-9 и AE-7Компания Creative представила новейшие звуковые карты премиум-класса на базе PCIe от Creative - Sound Bla...
Обзор AXPER Online 2CH. Видеорегистратор...
Обзор AXPER Online 2CH. ВидеорегистраторСогласитесь, современные автомобильные видеорегистраторы уже давно не те примитивные девайсы, которые спо...
Автомобили ВАЗ - выбор экономных или ра...
Автомобили ВАЗ - выбор экономных или раНи для кого не является секретом, что количество автомобилей ВАЗ на дорогах регионов страны увеличивае...
Оригинальный подарок для своих близких ...
Оригинальный подарок для своих близких Согласитесь, порой бывает сложно придумать какой-либо подарок своим друзьям и близким на очередной праздн...
Дебетовые карты Сбербанка России ...
Дебетовые карты Сбербанка России Согласитесь, все чаще в вашем кошельке становится все меньше «живых» денег. Однако это не связано с тем, ...
Бесплатные игры для смартфонов и планшет...
Бесплатные игры для смартфонов и планшетСогласитесь, за последние годы мобильные устройства существенно изменились в лучшую сторону. Смартфоны и ...
Смартфон Samsung Galaxy A50s засветился...
Смартфон Samsung Galaxy A50s засветилсяВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Galaxy A50s, который прох...
Люди выстраиваются в очередь за процессо...
Люди выстраиваются в очередь за процессоМы уже привыкли к тому, что люди выстраиваются в очередь за новыми смартфонами Apple, но в сфере компьюте...


Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2
Обзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в домеОбзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в доме
Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкойОбзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой
Обзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималкахОбзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималках
Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер з...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер зНекоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлека...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabСостоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A, который выглядит скромно ...
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor