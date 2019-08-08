Флагманский смартфон Sony Xperia 2 показался на рендерах

Сетевые источники поделились качественными рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 2, официальная презентация которого ожидается на выставке IFA 2019. На изображениях аппарат заключен в прозрачный чехол – источником рендеров стал именно производитель аксессуаров. Если утечка достоверна, то нас вертикальной ориентированная тройная камера, переехавшая в левый верхний угол. Также отметим узкий экран с соотношением сторон 21:9, кнопки регулировки громкости, сканер отпечатков пальцев и отсутствие 3,5 мм разъема для наушников. Отдельная кнопка на правой кромке, видимо, предназначена для запуска камеры.