Флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 Premium получил 4К-дисплей

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ2 Premium, который можно назвать более продвинутой версией Xperia XZ2, дебютировавшего несколько месяцев назад. От предшественника новинка отличается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3540 мАч.

Процессор и объем встроенной памяти остались прежними – Snapdragon 845 и 64 ГБ. В качестве операционной системы по-прежнему используется Android 8, а корпус защищен по стандартам IP65/68. Размеры новинки равны 158:80:11,9 мм, а вес – 236 граммам. Продажи Sony Xperia XZ2 Premium стартуют летом этого года.