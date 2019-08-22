Флагманский смартфон Vivo V17 Neo

Старт продаж новинки вызвал ажиотаж среди покупателей, которые начали занимать очередь у салонов связи еще до их открытия. При покупке V17 Neo в подарок можно было получить бюджетный смартфон Y91C с диагональю дисплея 6,22 дюйма, ёмким аккумулятором на 4030 мАч, 32 ГБ встроенной памяти и функцией разблокировки по лицу.Тройная тыльная камера состоит из основного сенсора на 16 Мп (Sony IMX 499), 8 Мп (широкоугольная оптика с углом обзора 120 градусов) и 2 Мп и поддерживает ИИ - функции для распознавания сцены и обработки отснятых кадров. За автономность vivo V17 Neo отвечает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Смартфон также получил встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей через Google Pay.Vivo V17 Neo оснащен 6,38-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Halo Full View с разрешением 2340х1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и небольшим каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Новинка построена на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P65 с тактовой частотой 2,0 ГГц, имеет 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ.Стоимость новинки составит 19999 тысяч рублей.