Флагманский смартфон Vivo X23

Программная основа смартфона – фирменная прошивка Funtouch OS на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.Vivo X23 получил чипсет Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, ЦАП Asahi Kasei AK4377A и аккумулятор на 3400 мАч.Поработала Vivo и над камерами. Основная – двойная, и чуть ли не впервые для Vivo второй модуль – не просто сенсор глубины для боке. В модели X23 компания решила установить широкоугольную камеру. Её разрешение составило 13 Мп, а угол захвата – 125 градусов (109 градусов после исправления дисторсии). Основная камера – 12 Мп со светосилой f/1,8, фронталка тоже на 12 Мп. Много софтовых фишек: ИИ для подбора композиции кадра, бьютификация и продвинутый редактор портретов для девушек, желающих выглядеть на фото как супер модели (по функциональности похож на MeituPic). О стоимости смартфона пока неизвестно.