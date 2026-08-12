REDMI K100 Pro Max вызвал ажиотаж на старте продаж

Компания Xiaomi отчиталась о первых успехах смартфона REDMI K100 Pro Max, который был вчера представлен в Китае и сразу же появился в продаже. Итак, за первый день производитель реализовал в 1,5 раза больше устройств, чем предыдущее поколение. Точные цифры компания не раскрыла.

Напомним, что оцененный от 665 долларов REDMI K100 Pro Max оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом D2, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 9070 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, металлической рамкой корпуса, защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, двумя динамиками 1115D, настроенными Bose, и дополнительным крупным динамиком.