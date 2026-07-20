Qualcomm Готовит к релизу процессор Snapdragon 4 Gen 6

В сети появились первые подробности о новом мобильном процессоре Qualcomm с модельным номером SM4875. Скорее всего, речь идёт о мобильном процессоре Snapdragon 4 Gen 6 — он станет преемником Snapdragon 4 Gen 5, который был представлен в мае этого года. Согласно утечке, Snapdragon 4 Gen 6 получит практически такую же конфигурацию центрального процессора, как и предшественник. В его состав войдут два ядра Kryo Gold и шесть ядер Kryo Silver. При этом опубликованные материалы пока не раскрывают тактовые частоты ядер. Более заметные изменения затронут графическую подсистему. Вместо графики серии Adreno 4, которая использовалась в Snapdragon 4 Gen 5, новый процессор получит графику серии Adreno 6. Это должно обеспечить заметный прирост графической производительности.

Также Snapdragon 4 Gen 6 будет поддерживать двухканальную оперативную память LPDDR5 с частотой до 3200 МГц. При этом сохранится совместимость с LPDDR4X, которая поддерживалась и предыдущим поколением платформы. Что касается беспроводных возможностей, производители смартфонов смогут выбирать между четырьмя вариантами коммуникационных модулей. Модуль WCN3998-2 обеспечит поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, WCN3988 предложит Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, WCN6750 будет поддерживать Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а WCN6450 получит поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0. Точные сроки анонса Snapdragon 4 Gen 6 пока неизвестны — не исключено, что официальный дебют платформы состоится только в следующем году.
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