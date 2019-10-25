Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 показали на рендерах

2019-10-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10; [104]
Сетевые источники опубликовали рендеры флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, выход которого ожидается в первом квартале 2020 года. Судя по изображениям, созданным на основе утечек, аппарат получит дисплей с врезанной камерой. Смартфону прочат еще не представленный топовый процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, минимум 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройную камеру с датчиками разрешением 64, 12 и 16 Мп, дополненную камерой ToF, фронтальную камеру на 20 Мп, поддержку распознавания лиц, беспроводную зарядку и подэкранный сканер отпечатков пальцев.


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