Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11T 5G засветился в США

Американский регулятор FCC одобрил к выходу смартфон Xiaomi Mi 11T, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Устройство с наименованием 21081111RG имеет предустановленную фирменную надстройку MIUI 12.5 и 6,8-дюймовый дисплей.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11T получит OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик OmniVision OV64B), 8 Мп (Sony IMX355) и модулем телефото с трехкратным оптическим зумом, а также производительную платформу MediaTek Dimensity 1200. Xiaomi Mi 11T Pro приписывают поддержку сверхширокополосной технологии связи (UWB), флагманский чипсет Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт.
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