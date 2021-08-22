Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11T 5G засветился в США

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11T получит OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик OmniVision OV64B), 8 Мп (Sony IMX355) и модулем телефото с трехкратным оптическим зумом, а также производительную платформу MediaTek Dimensity 1200. Xiaomi Mi 11T Pro приписывают поддержку сверхширокополосной технологии связи (UWB), флагманский чипсет Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт.