Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G оценен в $520

Вслед за революционным Mi Mix Alpha компания Xiaomi представила более привычный флагманский смартфон Mi 9 Pro 5G. Новинку оснастили топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой на 30-Вт и проводной зарядкой мощностью 45 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, более громкими динамиками, а также улучшенным вибромотором. Смартфон оценен в 520, 535, 575 и 605 долларов за версии на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.