Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получит версию Explorer Edition

В прошлом году компания Xiaomi выпустила специальную версию своего флагманского смартфона Mi 8, которая отличалась подэкранным сканером отпечатков пальцев и полупрозрачным корпусом. Сегодня босс Xiaomi Лин Бин намекнул на выход Explorer Edition для грядущего флагмана Mi 9. Он спросил у своих подписчиков в Weibo, сколько они готовы заплатить за смартфон с такими же особенностями, как у Mi 8 Explorer Edition. Стоит заметить, что каждая поступавшая в продажу партия этого смартфона довольно быстро раскупалась.

По предварительным данным, новый флагман Xiaomi получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную камеру с датчиками разрешением 48 Мп, 12 Мп и модулем 3D ToF, фронтальную камеру на 24 Мп, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, топовый чипсет Snapdragon 855 и как минимум 6 ГБ ОЗУ. Выход XIaomi Mi 9 ожидается в феврале.