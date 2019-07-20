Флагманский смартфон Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 будет чем-то средним между сс9 и сс9е. Смартфону приписывают 6,08-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD +, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой, USB Type-C, тройную заднюю камеру с основным модулем на 48 Мп (f/1.79) и фронталку с разрешением 32 Мп.По данным инсайдера, полученным от ритейлеров, новый Xiaomi Mi A3 в версии с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ будет стоить в Европе €219. Вариант 6 + 64 ГБ обойдется в €295, а топовая модификация на 6 + 128 ГБ — в €335. Ценники могут отличаться на разных рынках, но в целом пользователям стоит ориентироваться на эти цифры. О стоимости новинки пока неизвестно.