Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 сильно подешевел

Компания Xiaomi снизила цену на флагманский смартфон Mi Mix 3, который вышел в прошлом году. Теперь официальная цена устройства составляет всего 330 долларов, что лишь немногим больше, чем 289 долларов за Xiaomi Mi 9 SE.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(датчик Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.