Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 будет стоить 525 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается осенью этого года. Утверждается, что аппарат будет стоить около 525 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Очевидно, что он окажется гораздо дешевле других флагманов. Напомним, что ранее один из боссов Xiaomi Ван Тен Томас заявил, что Xiaomi Mi Mix 4 получит более качественный датчик изображения в тыльной камере, чем новенький Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп. Скорее всего, он имеет в виду аналогичный датчик от Sony разрешением 64 Мп.