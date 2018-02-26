Флагманский смартфон ZTE Blade V9 получил двойную камеру

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade V9, который, как и ожидалось, получил модный безрамочный дизайн. Новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп, 13-Мп камерой для селфи, процессором Qualcomm Snapdragon 450, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, стеклянной задней панелью, поддержкой распознавания пользователя по лицу, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3200 мАч, поддержкой двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, GPS. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo. Габариты новинки равны 151,4:70,6:7,5 мм, а вес –140 граммам.