Флагманский смартфон iQOO 7 доступен для предзаказа

Компания iQOO начала принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон iQOO 7, который был представлен два дня назад. Новинка оценена в Китае в 588 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и 650 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Пока iQOO 7 является самым доступным смартфоном на рынке с топовой платформой Snapdragon 888. Старт его розничных продаж намечен на 15 января.

Новинка также характеризуется поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (соответствующий адаптер питания в комплекте), батареей ёмкостью 4000 мАч, 8/12 ГБ оперативной (LPDDR5-6400 МГц) и 128/256 ГБ флеш-памяти, системой охлаждения с крупной испарительной камерой, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация) 13 Мп (50 мм) и 13 Мп (сверхширокоугольный модуль), стереодинамиками, модемом 5G и поддержкой Wi-Fi 6, 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 800 кд/кв.м и частотой сенсорного слоя 300 Гц.