Флагманский смартфон iQOO Neo3 вышел в продажу в Китае

Сегодня в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характеристиками по доступной цене. Конфигурация памяти 6/128 ГБ стоит $380. Версия 8/128 ГБ обойдётся покупателям в $425, 8/256 ГБ в $480. Вариант памяти с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценён в $465.

Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения 11-го поколения, основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-Вт зарядкой.