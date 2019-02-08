Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 оценен в 45 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3, который вышел в ноябре прошлого года в Китае, а с января продается в Европе. Как и в Европе в нашей стране будет доступна только младшая версия на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти по цене 44 990 рублей. Продажи стартуют 14 февраля. Доступные расцветки: черная, зеленая и синяя.

Напомним, что новинку оснастили 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой. Последняя входит в комплект поставки.