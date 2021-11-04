Flipkart запускает 15-дневную программу возврата «Полюби или верни»

Flipkart представила новую программу «Полюби или верни», которая позволит покупателям испытать смартфон премиум-класса или вернуть его с полным возмещением стоимости покупки в течение 15 дней использования. Flipkart сотрудничает с Samsung в рамках новой программы «Полюби или верни», в которую входят новые Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3. Заинтересованные покупатели могут приобрести их на Flipkart и использовать телефон в течение 15 дней.

С помощью этого нового решения Flipkart дает покупателям возможность принять осознанное решение. Эта новая программа пытается решить общий недостаток покупки смартфона в Интернете. Многие покупатели смартфонов премиум-класса любят посещать розничный магазин, чтобы лично подержать телефон в руках перед покупкой. Flipkart пытается восполнить этот пробел с помощью программы «Полюби это или верни».