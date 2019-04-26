Fortsense разработала сканер отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

Подэкранный сканер отпечатков пальцев может быть установлен только под OLED-панелью, поскольку только этот тип дисплея может пропускать свет из-под матрицы.

Китайская компания Fortsense нашла способ внедрить сенсор под ЖК-дисплей и рассчитывает, что производители смартфонов примут технологию для смартфонов средней ценовой категории к концу года. Разработчики создали улучшенную оптическую схему, используя модифицированную панель с подсветкой, которая решает основные связанные с LCD проблемы.

Высококачественные OLED-панели производятся тремя ключевыми компаниями - Samsung, LG и BOE, и их доля на рынке может резко упасть, когда производители решат, что больше нет необходимости покупать более дорогое решение.